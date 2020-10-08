Мнение: Турецкий символизм через с/х

08.10.2020, 15:35, Разное

Турецкие власти конфисковали старейшие и богатейшие археоботанические и современные коллекции семян в Британском институте в Анкаре, одном из самых уважаемых зарубежных исследовательских институтов в Турции, особенно в области археологии.

Сотрудники Музея анатолийских цивилизаций, Главного управления музеев и наследия Министерства культуры и президентства Турции забрали 108 ящиков с археоботаническими образцами и 4 шкафа, в которых находились современные справочные коллекции семян. В просьбе института предоставить дополнительное время для сведения к минимуму риска повреждения или потери материала было отказано.

Директор института Лутгард Вандепут подтвердила, что ботанические коллекции центра в Анкаре были конфискованы.

Посольство Великобритании в Анкаре подтвердило, что вопрос был поднят с правительством Турции, но не предоставило никаких дополнительных подробностей.

Великобритания считает Турцию стратегическим партнером, и с выходом Великобритании из ЕС, Турция приобрела дополнительную ценность для заключения торговой сделки после Брексита. Тем не менее, хотя Великобритания не ведет “мегафонную дипломатию” с Турцией, ее посланники заявляют, что они действительно озабочены и возражают против таких действий “за закрытыми дверьми”.

Формальное обоснование такого рейда, было основано на постановлении от 3 сентября 2019 г. Оно уполномочивает правительство взять на себя контроль над местными растениями и семенами и регулировать их производство и продажу. Через два дня после того, как указ был опубликован в официальной газете, первая леди Турции Эмине Эрдоган, страстная сторонница растительных и органических пищевых продуктов, представила так называемый проект “Ата Тохум” или “Родовое семя”, который предусматривает сельское хозяйство в качестве ключевого фактора развития национальному суверенитету Турции. Схема направлена ​​на сбор и хранение генетически немодифицированных семян от местных фермеров, а также на их воспроизводство и посадку с целью выращивания “полностью местных” продуктов питания.

“Наши фермеры открыли сундуки с сокровищами. Чтобы наследие этой земли передавалось будущим поколениям, они доверили свои семена государственной заботе” – заявила первая леди в своем выступлении по этому случаю. Она сказала, что с момента запуска проекта в 2017 г, было пожертвовано более 1000 различных сортов, и в результате было выращено 11 различных фруктов и овощей, включая огурцы и дыни.

Считается, что Ата Тохум является детищем Ибрагима Аднана Сараджоглу , биохимика, получившего образование в Австрии. Он входит в число постоянно растущего легиона советников Эрдогана. Также, он был с первой леди на мероприятии Ата Тохум 5 сентября. Профессор выступал против жителей Запада, которые разграбили ботанические богатства Анатолии и унесли их к себе домой. Покойный американский археоботаник Джек Харлан был одним из главных виновников. “Когда сила, которая стремилась изменить генетический состав семян и тем самым поставить человечество под свой собственный контроль, осознала, что разрушает свою собственную почву, она нацелилась на Месопотамию”, – отметил Саракоглу, слегка завуалировав ссылку на США. “Семена!”, – произнес он, – “являются основой нашей национальной безопасности”.

Безусловно, действия такого масштаба носят и крайне национальный характер, и будто намекают на то, что есть связь с землей, через предков, через эти семена, как доказательство того, что наша цивилизация здесь и живет здесь с незапамятных времен. Вот такой вот символизм.

Турецкие официальные лица заявили Британскому институту, что его коллекции семян будут добавлены к завершающемуся проекту семян Ата Тохум, который будет находиться в ведении президента Турции. Также, турецкие власти дали устные заверения в том, что коллекции будут по-прежнему доступны для исследователей, при условии получения необходимых разрешений соответствующими органами. Нужно отметить, что институт поддерживает контакты с другими исследовательскими группами и проектами в Турции, на работу которых напрямую повлияло решение правительства, и что он получает юридические консультации по этому поводу.

Что же до практической пользы семян, то есть некоторая информация, что они не являются способными для выращивания. Скорее всего носят чисто исследовательский характер в виде “базы” для турецких исследователей. Возможно, что в этом генетическом разнообразии можно найти гены для различных форм засухоустойчивости, устойчивости к болезням или всего прочего, и они могут быть полезны для будущего селекции.