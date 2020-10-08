Мнение: Путин о войне в Карабахе

08.10.2020, 15:25, Разное

Путин прокомментировал войну в Карабахе.

Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди.

В России проживают около 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные, дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия, люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого ещё далеко, во всяком случае мы призываем, и я ещё раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать.

У нас перед Арменией есть определённые обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства.

Соответственно:

1. Пока война ведется только на территории Нагорного Карабаха, Россия вмешиваться не будет, поскольку Карабах официально не является частью Армению и даже ей официально не признан.

2. Если боевые действия распространятся на территорию Армении, то Россия выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ. Грубо говоря, если Азербайджан и Турция начнут бомбить Ереван, то России придется вмешаться.

3. Засим, Армении выгодно развитие событий по варианту №2, а Азербайджану по варианту №1. Вариант №2 меняет баланс в войне, а вариант №1 оставляет для Азербайджана и Турции шансы все же додавить Карабах в среднесрочной перспективе, пользуясь ресурсным преимуществом на длинной дистанции.

4. При масштабировании войны крайне важен вопрос – кто начал. Если это будет выглядеть так, как будто Армения ведет обстрелы территории Азербайджана со своей территории, то РФ будет труднее выполнять свои обязательства. А если наоборот, то это облегчит втягивание РФ в войну на стороне Армении. Исходя из этого и нужно воспринимать заявления сторон про сбитые Су-25, атакованные нефтепроводы и прочее. Так как в случае с вмешательством/невмешательством РФ крайне важен вопрос – кто начал.

Также Путин заявил, что он находится в контакте с Пашиняном. Кроме того, сегодня состоялся телефонный разговор с Алиевым. В целом, РФ ожидаемо выступает с привычных позиций миротворца и арбитра над схваткой. Хотя действия Турции очевидно подрывают эту конфигурацию, столь привычную Москве.

Прочее.

Армяне заявили о разгроме механизированной колонны в Джебраильском районе.

Заявлено несколько десятков уничтоженных единиц техники, десятки убитых.

Судя по представленным фото и видео, потери у азербайджанцев в людях и технике были существенными (ждем подсчета от экспертов с "Лост Армор").

Большой столб дыма это уничтоженный склад ГСМ.

Видео с брошенными азербайджанскими танками Т-72. Всего 3 штуки.



Брошенные азербайджанские Т-72.

Азербайджан сегодня показал еще один небольшой поселок занятый на юго-востоке Карабаха.



Шукюрбейли находится у самой границы с Ираном.

Плюс после перерыва снова выложили видео с ударами БПЛА.

И еще.

В парламент Голландии готовится внесение резолюции предусматривающей санкции против Алиева и его окружения, если они не прекратят боевые действия в Карабахе.

И в порядке минутки юмора. Осуждение из Идлиба.

Боевики из окопов в Идлибе осуждают своих "единоверцев" за то, что они отказались от священного джихада на своей родине и отправились на чужую войну.

Тот случай, когда даже террористы осуждают войну в Карабахе.