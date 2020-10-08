 

Эксперт назвал главный страх Лукашенко: боится сговора Путина с Европой

08.10.2020, 15:23, Разное

Оппозиция почти два месяца проводит многотысячные митинги, но уходить в отставку Лукашенко отказывается. Россия и Запад могут договориться о смене о смене власти в республике, уверен Поротников. “Это главный ужас и страх официального Минска”, – заявил эксперт.

В Европе признают Белоруссию сферой влияния России и вмешиваться в дела республики ЕС не намерен, считает политолог. В Брюсселе готовы предоставить Москве полный карт-бланш на белорусском направлении в обмен на устранение Лукашенко с президентского поста, заявил Поротников.

По мнению эксперта, Россию такой вариант устраивает. “Возможно, сейчас идет какой-то торг по формату транзита власти”, – цитирует политолога портал “Белорусский партизан”.

О том, что Россия и Запад могут объединиться в ситуативный союз для отстранения Александра Лукашенко от власти эксперты говорят не первый месяц. Ранее руководитель института “Политическая сфера” Андрей Казакевич заметил, что у Кремля нашлись точки соприкосновения по белорусскому вопросу с Германией и Францией.

Лукашенко отказывается покидать насиженное президентское кресло, но чем сильнее он упорствует, тем больше вероятности вмешательства в политический кризис внешних игроков, считает Казакевич. К решению проблемы транзита власти в республике могут подключиться Соединенные Штаты, отметил политолог.

Политический кризис в Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал 14 сентября на встрече в Сочи. Содержание переговоров осталось неизвестным, совместных заявлений для прессы лидеры не делали.

В первые дни после начала протестов Лукашенко заговорил о скорой конституционной реформе. Значительная часть полномочий должна перейти от верховной власти на низовые уровни. Но последнее время о подготовке реформы президент предпочитает не говорить.



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