Раскрыта причина розыска Тихановской в России

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08.10.2020, 15:23, Разное

Представители МВД России пояснили, по какой причине лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская была объявлена в розыск в России. В ведомстве сообщили, что Тихановскую разыскивают в рамках соглашения об обмене информацией, заключенном между странами СНГ в 1992 году.

При этом в МВД обратили внимание, что уголовных дел в отношении политика не возбуждалось, сообщает РИА “ФАН”.

Напомним, что накануне стало известно о попадании Светланы Тихановской в базу разыскиваемых российской полицией лиц. В выписке из базы было указано, что её ищут в связи с уголовным обвинением, однако конкретной статьи УК РФ не называлось.



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