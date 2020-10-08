 

Пение младшей дочери Игоря Николаева Вероники вызвало восхищение у пользователей Сети

08.10.2020, 14:53, Разное

Игорь Николаев в своем личном микроблоге в Instagram опубликовал видеоролик о том, как поет и сочиняет песни его младшая дочь Вероника. Поклонники артиста восхитились талантом звездной наследницы.
Игорь Николаев воспитывает дочь вместе со своей супругой Юлией Проскуряковой. 8 октября Веронике исполняется 5 лет. Она очень любит что-нибудь придумывать под аккомпанемент отца на рояле. Композитор трогательно поздравил дочку, назвав ее «маленькой фантазеркой, сочинительницей песен и мелодий, добрым сердечком». Композитор поблагодарил наследницу за 5 лет счастья.

Пользователи Сети восхитились музыкальными способностями юной Вероники, и пожелали ей счастья. Фолловеры были поражены прекрасным голосом и слухом наследницы композитора, отметив, «у великого артиста подрастает и доченька артистка». За небольшое время после публикации видеоролик посмотрели более 94 тысяч подписчиков певца. К поздравлениям также присоединились Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Иосиф Пригожин и Виктория Дайнеко.



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