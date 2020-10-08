 

Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

08.10.2020, 14:48, Новости дня

Российские авиакомпании обяжут устанавливать в самолетах камеры видеонаблюдения, следует их постановления правительства.

Как следует из документа, требование станет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года, а для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика, с 2023 года.

Самолеты необходимо будет оборудовать средствами, обеспечивающими «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)», отмечается в постановлении, передает ТАСС.

При этом видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток. Такие же требования в постановлении применяются и к иностранным авиакомпаниям.



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