Медики установили, кому коронавирус угрожает сильнее остальных

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08.10.2020, 14:48, Новости дня

Анализ данных больных, умерших от коронавируса, показал, что в группе риска находятся люди старше 60 лет и больные сахарным диабетом, следует из данных департамента здравоохранения Москвы.

«Человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям. Поэтому в этой группе ковидная инфекция протекает тяжелее, а значит – и смертность выше», – приводит оперштаб Москвы в своем Telegram слова главного внештатного специалиста-эндокринолога депздрава профессора Михаила Анциферова.

«Что могу сказать в заключение: если вам больше 60 лет, или вы больны диабетом, страдаете ожирением – то находитесь в группе повышенного риска по ковиду. Именно поэтому, вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим», – заключил эндокринолог.

По данным депздрава Москвы, свыше 83% всех умерших от коронавируса, как основной причины смерти, были старше 60 лет.

Более половины умерших (53%) имели сопутствующие заболевания. Среди них, наиболее часто встречаются болезни сердечно-сосудистой системы – 67% и заболевания эндокринной системы – 14% (в основном – сахарный диабет, на долю которого пришлось 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний).

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что новая коронавирусная инфекция таит в себе много неожиданностей, и новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно с ним связанный, может оказаться не единственным последствием COVID-19.



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