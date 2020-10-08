Мейхер назвала участие в “Танцах со звездами” авантюрными приключением

08.10.2020, 14:45, Новости дня

Участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, певица и актриса Надежда Мейхер 8 октября в Instagram призналась, что ей грустно от того, что проект близится к концу.

“Мы плавно подходим к экватору проекта. Я немного грущу, что незаметно и это авантюрное приключение закончится! Светлая грусть заполняет мою душу, оставляя яркие воспоминания о том, что уже было”, – написала она.

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Мы плавно подходим к экватору проекта @tanci1plus1 И несмотря на то, что Даи * Бог еще * потанцевать…))) Я немного грущу , что не заметно и это авантюрное переключение закончится! Светлая грусть заполняет мою душу, оставляя яркие воспоминания от того , что уже было… И попытки уловить , запомнить, заполнить сердце и душу яркими воспоминаниями, за которыми наблюдаю здесь и сеи * час, которые предвкушаю и с трепетом жду в разнои * перспективе Как Вам наша танцевальная Пара? @kyryll_v @nadyameiher Style by: @olgaslon Foto by : @rostickdesign Project producer : @zavaduk #надеждамеи * хер #танціззірками #танцысозвездами #певица #актрисакино

Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher) 8 Окт 2020 в 3:44 PDT

Мейхер приобрела известность после выступлений в составе группы “ВИА Гра”, участницей которой стала в 2000 году. Она проработала в коллективе с перерывами 11 лет.

В настоящее время артистка участвует в проекте “1+1” “Танцы со звездами”, выступая на паркете в паре с хореографом Кириллом Васюком.