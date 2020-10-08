 

Верещук: Я была, есть и остаюсь сторонницей государственного регулирования цен на социальные продукты

08.10.2020, 14:45, Новости дня

В Украине необходимо государственное регулирование цен на социальные продукты, заявила в эфире телеканала “Украина 24” народный депутат от фракции “Слуга народа”, кандидат в мэры Киева Ирина Верещук. Видео политик опубликовала в своем Facebook.

“Я была, есть и остаюсь сторонницей государственного регулирования цен на социальные продукты, поскольку мы имеем очень много людей, которые находятся на грани бедности. И мы не можем себе позволить рыночную руку, которая будет свободно формировать цены на хлеб, на сахар, на основные группы продуктов, в которых нуждаются наши граждане”, – сказала она.

Верещук отметила, что этот вопрос обсуждался и при формировании бюджета на текущий год.

“Всеукраинская ассоциация пекарей говорит о том, что они понимают: основным регулятором является бедность населения. А это основное, что должно в принципе влиять. И поднятие цен, как заверяет Ассоциация пекарей, не будет больше, чем на 10–15%”, – сообщила политик.

Государственное регулирование цен на ряд товаров правительство Украины ввело в середине апреля 2020 года на период чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Под госрегулирование в Украине подпадают цены на гречку, сахар, муку высшего сорта, отечественные макароны, молоко жирностью 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курицу в тушке, сливочное масло жирностью 72,5% и минеральную воду без газа. Из медицинских изделий ограничения распространяются на медицинские маски и перчатки.

2 октября вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил в комментарии AgroPortal, что рост стоимости пшеницы, цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты, а также девальвация гривны почти наверняка приведут к подорожанию базовых продуктов хлебной группы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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