Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
08.10.2020, 14:45, Новости дня
Американская певица Билли Айлиш 7 октября на своей странице в Instagram анонсировала проведение онлайн-концерта.
“Так сильно скучаю по концертам. 24 октября [по киевскому времени 25 октября в 1.00] проведу трансляцию”, – написала певица.
Посмотреть выступление Айлиш можно будет, купив билеты стоимостью $30 на сайте певицы.
За эти деньги поклонники получат доступ к прямой трансляции и смогут пересмотреть выступление артистки в записи в течение суток.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
miss doing shows so muuuuuch soo I’m doing a livestream october 24th and i can’t wait to be performing agaaaain. get your tickets now!
Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.
В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет