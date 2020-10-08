 

Украинские пограничники дважды тушили пожары, перебросившиеся с российской территории

08.10.2020, 14:45, Новости дня

Украинские пограничники вместе со спастелями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дважды тушили пожары, перебросившиеся из России. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Оба случая были зафиксированы в Харьковской области.

Так, наряд отдела “Дергачи” на камерах видеонаблюдения недалеко от населенного пункта Ветеринарное увидел пожар, который возник на территории России. Ветер быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.

В другом случае пограничники отдела “Золочев” увидели пожар уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в одном километре от границы.

“Благодаря решительным действиям пограничников и пожарного расчета огонь ликвидирован”, – говорится в сообшении.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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