Украинские пограничники дважды тушили пожары, перебросившиеся с российской территории
08.10.2020, 14:45, Новости дня
Украинские пограничники вместе со спастелями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дважды тушили пожары, перебросившиеся из России. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Оба случая были зафиксированы в Харьковской области.
Так, наряд отдела “Дергачи” на камерах видеонаблюдения недалеко от населенного пункта Ветеринарное увидел пожар, который возник на территории России. Ветер быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.
В другом случае пограничники отдела “Золочев” увидели пожар уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в одном километре от границы.
“Благодаря решительным действиям пограничников и пожарного расчета огонь ликвидирован”, – говорится в сообшении.
ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube
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