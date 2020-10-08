Белорусский тракторист разнёс милицейский участок из-за изъятого самогонного аппарата

08.10.2020, 14:27, Разное

В деревне Мияны Гомельской области у 56-летнего тракториста местным участковым был изъят самогонный аппарат.

Решив отомстить правоохранителям и вернуть своего лучшего друга, мужчина превратил в руины местный милицейский участок.

Тракторист пришёл в участок и в жёсткой форме потребовал вернуть ему устройство для изготовления алкоголя, на что получил отказ. Тогда он вернулся домой, завёл свой трактор «Беларусь» и направился в сторону участка. Снеся на полной скорости калитку, тракторист принялся таранить своим железным конём автомобили милиции, находящиеся на стоянке. В вышедших на задержание милиционеров мужчина кинул пустую бутылку и нанес телесные повреждения стражу порядка.

Помочь остановить обезумевшего тракториста приехала патрульная машина из соседней деревни. Увидев автомобиль, жители Миян решили помочь своему соседу и сожгли «УАЗ».

В это время мужчина продолжал мять машины. Когда от автопарка участка остались лишь смятые куски металла, тракторист попытался протаранить здание милиции. Однако его железный конь заглох.

На место происшествия приехало 9 микроавтобусов ОМОНа и началась спецоперация по задержанию бунтаря и его соседей. Вылетевшие из микроавтобуса сотрудники силовых структур повалили тракториста на землю. При обыске в тракторе обнаружили вымпел с изображением герба «Погоня» и надписью «Жыве Беларусь! Жыве вечна!», а в смартфоне подписки на Nexta и другие запрещённые каналы в мессенджере Telegram.

«В отношении 56-летнего мужчины и его соседей возбуждено 6 уголовных дел за разрушение милицейского участка и порчу имущества, нанесение телесных повреждений и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, а также за использование незарегистрированной символики. Жители деревни получили от 8 до 15 лет колонии строгого режима, а сам тракторист всю оставшуюся жизнь проведёт за решёткой», — рассказал об инциденте глава пресс-службы гомельского областного УВД Олег Шаповалкевич.