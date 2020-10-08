Почти половина лесов Амазонки превратятся в саванну

08.10.2020, 14:20, Новости дня

По мнению экспертов, уже в ближайшие годы примерно 40% лесов Амазонки исчезнет. На их месте будет саванна, говорят специалисты. Ранее существовал более «оптимистический» прогноз, отпускавший 50% амазонских лесов еще полстолетия жизни.

Пересмотреть и без того невеселые перспективы «легких планеты» заставили результаты новых исследований климатологов. Данные были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые, в частности, отмечают, что в гигантской экосистеме амазонских лесов уже начались необратимые процессы. Что бы мы ни делали, остановить их уже не удастся, утверждают они. В лучшем случае, можно немного притормозить исчезновение лесов. Причиной проблемы стало глобальное потепление и сокращение количества осадков в регионе.