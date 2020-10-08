ФСБ может помешать быстрому внедрению 5G в России

08.10.2020, 14:20, Новости дня

Техническому прогрессу в РФ снова мешают бюрократия и устаревшие правила, говорят эксперты. В СМИ появились сообщения о том, что ФСБ может помешать распространению в РФ связи формата 5G.

Разумеется, связь пятого поколения в РФ будет. В этом нет никаких сомнений, говорят специалисты. Однако вопрос состоит в том, станет ли РФ одной из первых в мире стран, где 5G сможет использовать значительная часть населения, или же мы снова будем догонять уходящий поезд.

Как отмечают эксперты, силовое ведомство, опираясь на существующие в РФ правила, не позволяют свободно разворачивать станции 5G, так как в стране остаются жесткие ограничения по использованию соответствующих частот. Кроме того, ФСБ и Минцифры еще в прошлом году подготовили приказы, которые еже больше ужесточают правила для операторов мобильной связи.