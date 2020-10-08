Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и другие гости премьеры фильма KITOBOY
08.10.2020, 14:15, Разное
Вчера, 7 октября, в кинотеатре “Иллюзион” состоялась премьера фильма KITOBOY, победившего в программе “Дни Венеции” на 77-м Венецианском кинофестивале, а также получившего премии “Лучшая режиссерская работа”, “Лучшая мужская роль” и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на 31-м Открытом российском кинофестивале “Кинотавр”. Картину зрителям представили продюсер Алексей Учитель, Министр культуры РФ Ольга Любимова и режиссер Филипп Юрьев. Среди первых зрителей показа были Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Павел Ворожцов, Александра Ревенко, Варвара Шмыкова, Теона Дольникова, Aлександр Шульгин, Илья Учитель и другие.
Елена Лядова и Владимир ВдовиченковАлександра РевенкоВарвара ШмыковаФилипп ЮрьевФильм KITOBOY рассказывает о том, как все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется – впервые и сильно – в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. В российском прокате фильм KITOBOY можно посмотреть уже с сегодняшнего дня.
Команда фильма KITOBOYОльга Любимова и Алексей УчительВладимир Вдовиченков, Елена Лядова с братом Никитой ЛысенкоИлья УчительAлександр Шульгин и Теона ДольниковаПавел Ворожцов
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