Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и другие гости премьеры фильма KITOBOY

08.10.2020, 14:15, Разное

Вчера, 7 октября, в кинотеатре “Иллюзион” состоялась премьера фильма KITOBOY, победившего в программе “Дни Венеции” на 77-м Венецианском кинофестивале, а также получившего премии “Лучшая режиссерская работа”, “Лучшая мужская роль” и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на 31-м Открытом российском кинофестивале “Кинотавр”. Картину зрителям представили продюсер Алексей Учитель, Министр культуры РФ Ольга Любимова и режиссер Филипп Юрьев. Среди первых зрителей показа были Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Павел Ворожцов, Александра Ревенко, Варвара Шмыкова, Теона Дольникова, Aлександр Шульгин, Илья Учитель и другие.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Александра Ревенко Варвара Шмыкова Филипп ЮрьевФильм KITOBOY рассказывает о том, как все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется – впервые и сильно – в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. В российском прокате фильм KITOBOY можно посмотреть уже с сегодняшнего дня.

Команда фильма KITOBOY Ольга Любимова и Алексей Учитель Владимир Вдовиченков, Елена Лядова с братом Никитой Лысенко Илья Учитель Aлександр Шульгин и Теона Дольникова Павел Ворожцов