Стали известны возможности российской системы дистанционного зондирования Земли

08.10.2020, 14:08, Новости дня

Возможности российской космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяют за две недели сделать спутниковые снимки всей территории страны, сообщил замдиректора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Роскосмоса Валерий Заичко.

«Космическая система ДЗЗ выполняет за сутки [съемку] 3 млн квадратных километров страны, за две недели [система охватывает] всю Россию, но с учетом метеоусловий», – передает ТАСС слова Заичко на второй Международной конференции «Геодезия, картография и цифровая реальность».

Он также сообщил, что Роскосмос уже на 98% выполнил заказ АО «Роскартография» на этот год по обеспечению спутниковыми снимками дистанционного зондирования Земли. По словам Заичко, госкорпорция передала компании снимки, выполненные российскими космическими аппаратами ДЗЗ.

Напомним, в марте сообщалось, что холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) разрабатывает систему автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли.