 

Азербайджан отозвал посла из Греции

08.10.2020, 14:08, Новости дня

Баку отозвал посла из Афин для консультаций из-за сообщений о якобы участии граждан Греции в боях в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения МИД Греции информацию о прибытии граждан армянского происхождения из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана. Для предоставления информации другой стороне было запрошено соответствующее расследование. После решения греческой стороны отозвать своего посла для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике был вызван в Баку для консультаций», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Ранее министерство иностранных дел Греции назвало неприемлемыми утверждения правительства Азербайджана о якобы терпимости греческого государства к попыткам вербовки боевиков для участия в конфликте в Нагорном Карабахе и вызвало посла Греции в Азербайджане в Афины для консультаций.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе. 



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