 

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться во время пандемии

08.10.2020, 13:53, Разное

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что во время пандемии, чтобы не инфицироваться COVID-19, нужно правильно питаться. В первую очередь, нужно отдать предпочтение овощам и фруктам.
Итак, овощи, фрукты и ягоды – это продукты номер один во время коронавирусной пандемии. Специалисты Роспотребнадзора объясняют, что суперфуды можно употреблять как в свежем, так и в замороженном виде, а также допустима консервация, но только в собственном соку для ягод и фруктов, а овощная “купорка” должна быть с меньшим количеством соли и натрия. Уверенное второе место занимает белковая пища: мясо, орехи, семена и бобовые культуры. Эти продукты являются основной для роста и восстановления биологических тканей и запускают обменные процессы.

В регулярном рационе должны быть и зерновые культуры, и молочная продукция. Так, пшеница славится клетчаткой, которая убирает токсические вещества из организма, задерживает усвоение углеводов и жиров, уменьшает концентрацию сахара и вредного холестерина в крови, а также магнием – источником энергии для человека.

Продукты из молока полезны для здоровья, в них содержатся естественный белок, аминокислоты и углеводы, калий и кальций, витамины D, А и В12. Йогурт, сыр и молоко улучшают состояние зубов, суставов и костей, борются со свободными радикалами, выводят токсины и соли тяжёлых металлов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / В Apple не намерены выпускать Watch Series 6 в сентябре

09.07 / Мнение: Задержан по старым заказным убийствам губернатор Сергей Фургал

12.08 / Мнение: Дирижер тирану: «мне стыдно носить ваш орден»

22.08 / Белорусская команда КВН объявила забастовку и отказалась выступать в Высшей лиге

26.09 / Мэрия Москвы установит транспортный сбор для детских и инвалидных колясок за проезд по центру столицы

16.08 / Мнение: 7 символов, зашифрованных в «Венере Урбинской»

27.07 / Пятеро человек погибли под Волгоградом при падении автомобиля в канал

21.07 / Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

26.08 / Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни с молодой супругой Полиной и предназначении “тайной” комнаты

14.08 / Эксперты назвали оптимальную частоту перезагрузки смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска