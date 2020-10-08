В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться во время пандемии

08.10.2020, 13:53, Разное

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что во время пандемии, чтобы не инфицироваться COVID-19, нужно правильно питаться. В первую очередь, нужно отдать предпочтение овощам и фруктам.

Итак, овощи, фрукты и ягоды – это продукты номер один во время коронавирусной пандемии. Специалисты Роспотребнадзора объясняют, что суперфуды можно употреблять как в свежем, так и в замороженном виде, а также допустима консервация, но только в собственном соку для ягод и фруктов, а овощная “купорка” должна быть с меньшим количеством соли и натрия. Уверенное второе место занимает белковая пища: мясо, орехи, семена и бобовые культуры. Эти продукты являются основной для роста и восстановления биологических тканей и запускают обменные процессы.

В регулярном рационе должны быть и зерновые культуры, и молочная продукция. Так, пшеница славится клетчаткой, которая убирает токсические вещества из организма, задерживает усвоение углеводов и жиров, уменьшает концентрацию сахара и вредного холестерина в крови, а также магнием – источником энергии для человека.

Продукты из молока полезны для здоровья, в них содержатся естественный белок, аминокислоты и углеводы, калий и кальций, витамины D, А и В12. Йогурт, сыр и молоко улучшают состояние зубов, суставов и костей, борются со свободными радикалами, выводят токсины и соли тяжёлых металлов.