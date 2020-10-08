 

5G-смартфоны скоро станут дешевле 150 долларов

08.10.2020, 13:53, Разное

Эксперты рынка мобильной индустрии высказались относительно будущих трендов и ценовой политики рынка. По их мнению, вскоре 5G-смартфоны станут дешевле отметки в 150 долларов США.
Такие прогнозы дало агентство IDC, его аналитики считают, что уже через два года, в 2023-м, половина всех представленных на международном рынке «умных телефонов» получат поддержку сетей пятого поколения. При этом они с каждым разом будут стоить меньше, уже сейчас такие модели появились в бюджетном сегменте. Например, выпущенный в прошлом месяце Realme V3 получил сенник в 146 долларов.

Стоит отметить, что тенденция уменьшения цены в сфере технологий является естественной, с развитием индустрии производство требует все меньших ресурсов и вложений. Многие недорогие аппараты сейчас имеют те функции и опции, которые раннее были доступны только в смартфонах премиум-класса.

Удешевлению новых смартфонов поспособствует расширение рынка модулей камер начального и среднего уровней. Бренды Oppo, Huawei, Xiaomi и Vivo уже перешли на увеличенные масштабы производства девайсов бюджетного сегмента. Сокращаются у производителей и расходы на разработку и выпуск модулей для 5G. Это говорит о том, что через незначительный промежуток времени покупатель сможет получить смартфон стоимостью дешевле 150 долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Принц Гарри не может вернуться в Великобританию из-за пандемии

17.07 / Ученый рассказал о демографических последствиях коронавируса в России

28.07 / Екатерина Вилкова показала подросших детей от Ильи Любимова

01.10 / В России появится министерство счастья

30.06 / Мнение: О самой изощрённой мести «чёрным» за протесты против «белых»

31.08 / Ангарская из Comedy Woman заменила Бабкину в «Модном приговоре»

14.08 / “Это не всегда благосклонно”: Ученые рассказали о влиянии медитации на депрессивное состояние людей

11.08 / Для российского истребителя Су-30СМ разработают ракету двойного назначения

23.07 / Назван овощ, который снижает вредное воздействие от сигарет – это помидоры

01.09 / Мнение: Не тот безнал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска