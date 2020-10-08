5G-смартфоны скоро станут дешевле 150 долларов

08.10.2020, 13:53, Разное

Эксперты рынка мобильной индустрии высказались относительно будущих трендов и ценовой политики рынка. По их мнению, вскоре 5G-смартфоны станут дешевле отметки в 150 долларов США.

Такие прогнозы дало агентство IDC, его аналитики считают, что уже через два года, в 2023-м, половина всех представленных на международном рынке «умных телефонов» получат поддержку сетей пятого поколения. При этом они с каждым разом будут стоить меньше, уже сейчас такие модели появились в бюджетном сегменте. Например, выпущенный в прошлом месяце Realme V3 получил сенник в 146 долларов.

Стоит отметить, что тенденция уменьшения цены в сфере технологий является естественной, с развитием индустрии производство требует все меньших ресурсов и вложений. Многие недорогие аппараты сейчас имеют те функции и опции, которые раннее были доступны только в смартфонах премиум-класса.

Удешевлению новых смартфонов поспособствует расширение рынка модулей камер начального и среднего уровней. Бренды Oppo, Huawei, Xiaomi и Vivo уже перешли на увеличенные масштабы производства девайсов бюджетного сегмента. Сокращаются у производителей и расходы на разработку и выпуск модулей для 5G. Это говорит о том, что через незначительный промежуток времени покупатель сможет получить смартфон стоимостью дешевле 150 долларов.