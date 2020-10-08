 

МВД Белоруссии не подтвердило информацию об объявлении Тихановской в розыск

08.10.2020, 13:48, Новости дня

МВД Белоруссии пока ничего неизвестно об объявлении в розыск экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на территории страны, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Не могу пока ничего сообщить», – сказала Чемоданова в ответ соответствующий вопрос, передает ТАСС. 

По ее словам, в настоящее время эта информация выясняется, МВД направило запрос в Главное управление розыска запрос. 

«В течение дня свяжемся с ними и тогда сможем уточнить», – отметила она.

Также Чемоданова не смогла ответить на вопрос, открыто ли в отношении Тихановской в Белоруссии уголовное дело и по какой статье.

Ранее Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД России. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске. Сейчас Тихановская находится в Литве.

При этом сама Тихановская заявила, что «не слышала» об объявлении ее в розыск в России, видимо, нужно «проверить почтовый ящик».



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