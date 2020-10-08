Суд признал незаконными меры о введении ограничений в Мадриде

08.10.2020, 13:48, Новости дня

Высший суд Мадрида не подтвердил законность мер о введении ограничений на передвижение в столице Испании и еще девяти муниципалитетах региона, следует из постановления.

Согласно решению суда, эти меры «нарушают основные права и свободы» и были введены без одобрения парламента Испании, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе министерство здравоохранения Испании издало указ, согласно которому власти автономных сообществ страны, где складывается наиболее сложная ситуация с распространение коронавирусной инфекции COVID-19, должны изолировать их по периметру. Эти меры, согласно постановлению, необходимо вводить в районах, где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тыс. населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.

Под эти критерии попали Мадрид и еще девять муниципалитетов автономного сообщества – на этих территориях живут более 70% населения региона, 4,6 млн человек. Власти столичного региона, которые ранее ограничили передвижение в 45 санитарных зонах, где наиболее сложная ситуация, выступили категорически против указа центральных властей, обвинив их во «вторжении в их полномочия», назвали меры несоразмерными ситуации и предупредили, что они приведут к «хаосу». 2 октября они оспорили постановление минздрава в Национальном суде Испании, однако при этом подчинились и объявили о введении ограничений на передвижения с вечера того же дня. Решения Национального суда по этому поводу пока нет.

Кроме того, законность принятых мер (они были официально закреплены постановлением совета здравоохранения правительства автономного сообщества Мадрид) должен был подтвердить Высший суд Мадрида, который в результате отказался это сделать.

Судебное решение означает, что в настоящее время власти столичного региона не могут продолжать ограничивать передвижение жителей, а силы правопорядка не имеют права выписывать штрафы.

В свою очередь министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, комментируя судебное постановление, заявил, что единственная задача правительства – «защищать здоровье граждан, основываясь на мнении экспертов».

«Мы всегда думаем о больных, семьях и медиках. И исходя из этого, будем принимать юридические меры, которые лучше всего защищают здоровье», – сказал Илья, выступая перед парламентариями.

По его словам, рабочая группа минздрава и правительства сообщества Мадрид обсудят сложившуюся ситуацию сегодня.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что весь мир должен научиться существовать с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить ограничения.