 

Типичные симптомы COVID-19 не нашли у 86% инфицированных в реальной жизни

08.10.2020, 13:45, Разное


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Новое исследование ставит под сомнение наши знания о симптомах COVID-19. Точнее, оно демонстрирует, что для контроля этой инфекции необходим фокус не на симптомах, а на тестировании. Исследование опубликовано в Clinical Epidemiology.

Ученые проанализировали данные крупного репрезентативного исследования британского Бюро национальной статистики. Сотрудники Бюро сделали ПЦР-тесты на коронавирус более чем 36 тысячам человек с апреля по июль 2020 года.

Инфекция SARS-CoV-2 была обнаружена у 115 человек, о каких либо симптомах в день исследования сообщили 27 из них (23,5%). О симптомах, которые считаются характерными для COVID-19, сообщили 16 человек из этой группы. То есть, типичных симптомов не было у 99 человек (86%).

В выводах исследования ученые указывают, что симптомы – слабый маркер инфекции SARS-CoV-2. Они считают, что необходимы программы массового проведения тестов на коронавирус. Их можно проводить, как минимум, в очагах недавнего выявления болезни: университетах, больницах, на производстве. Это помогло бы выявлять «немые» случаи болезни и потенциально предупреждать новые вспышки.

«Сейчас существует фокус на людях симптомами, но если не обнаружить всех людей с бессимптомным течением или в предсимптомном состоянии, то может быть сложно купировать вспышки до того, как они выходят из-под контроля», – сказала Айрин Петерсен (Irene Petersen) Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.



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