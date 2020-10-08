DМ – 1000 лет равноправия не видать — во Франции посчитали, когда исчезнет разница между зарплатами мужчин и женщин

08.10.2020, 13:40, Новости дня

Учитывая темпы сокращения разницы в зарплатах мужчин и женщин, ряду стран ЕС могут потребоваться десятки лет, для того чтобы добиться равной оплаты труда, пишет Daily Mail со ссылкой на Европейскую конфедерацию профсоюзов. Более того, у Франции на это может уйти более тысячи лет, а в Ирландии женщины могут и вовсе не добиться равенства.



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Европейская конфедерация профсоюзов пришла к неутешительному выводу, посчитав, что для преодоления разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами целому ряду стран Европейского союза может потребоваться по крайней мере несколько десятков лет, пишет Daily Mail.

Разница в зарплатах мужчин и женщин оказалась наибольшей в богатых странах. Согласно исследованию конфедерации, основанному на статистических данных ЕС, у Франции уйдёт более тысячи лет на то, чтобы добиться равной оплаты мужского и женского труда с той скоростью, с которой разрыв сокращается в настоящее время. Так, с 2010-го по 2018 год он упал всего на 0,1%, до 15,5%.

В свою очередь, Германии, для того чтобы ликвидировать разрыв в 20,9%, понадобится около 100 лет. Худший результат показала Ирландия, которая может и вовсе не достичь равной оплаты труда, потому что разница в оплате труда мужчин и женщин в стране продолжает расти.

При этом несколько европейских стран всё же могут похвастать сравнительным успехом в этом вопросе. Так, в Бельгии разрыв составляет 6%, а в Люксембурге — 4,6%. Как отмечает издание, одна из причин заключается в том, что в этих странах мужчины и женщины, как правило, выполняют разную работу. Представительницы прекрасного пола здесь часто занимают высокооплачиваемые административные должности или работают в банковской сфере.

Согласно исследованию конфедерации, наименьший разрыв в оплате труда среди всех 27 стран Евросоюза зафиксирован в Румынии, где разница составляет всего 3%. Однако считается, что в менее развитых странах союза на работу выходят меньше женщин, чем мужчин, а те, кто всё же работает, занимают престижные должности.

В Германии или во Франции, напротив, намного больше хорошо оплачиваемых рабочих мест сосредоточены в обрабатывающей промышленности, в которой занято больше мужчин, нежели женщин.

Заместитель генерального секретаря конфедерации Эстер Линч посетовала на то, что в ежегодном обращении к Европарламенту председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула вопрос разрыва в оплате труда мужчин и женщин в странах союза, «особенно учитывая роль женщин на передовой борьбы с COVID-19».

Вместе с тем, в Управлении национальной статистики Великобритании, данные по которой не вошли в исследование, указали на то, что цифры могут не соответствовать действительности, так как включают в себя оплату неполного рабочего дня. Дело в том, что многие женщины после рождения детей переходят на работу с частичной занятостью, что подразумевает меньшую оплату, чем работа с полной занятостью.

Как отмечает Daily Mail, разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами в Великобритании в 2018 году составлял 17,3%. Однако если исключить из подсчётов тех, кто занят неполный рабочий день, разница уменьшается до 8,9%.