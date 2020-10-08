TOI – Нетаньяху обсудил с Путиным С-400, которые РФ пообещала Ирану

08.10.2020, 13:40, Новости дня

На днях российский посол в Иране заявил, что после снятия эмбарго ООН РФ не видит никаких проблем в том, чтобы поставить Ирану комплексы С-400. Как отмечает The Times of Israel, этот вопрос стал одной из тем телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина.



Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили в том числе вопросы, связанные с Ираном, пишет The Times of Israel.

Дело в том, поясняет издание, что недавно российский посол в Иране Леван Джагарян заявил, что РФ не видит никаких препятствий, чтобы продать Тегерану противоракетные комплексы С-400, как только истечёт срок эмбарго ООН 19 октября. Такое заявление он сделал в ответ на угрозы США в одностороннем порядке наложить санкции на тех, кто будет продавать оружие Ирану.

По мнению Израиля, такой шаг может привести к росту напряжённости в регионе. Прежде ему не удавалось препятствовать поставкам в Иран систем С-300, которые способны помешать превентивному удару Израиля по иранским ядерным объектам. Но РФ уже разместила С-400 в Сирии, где ведёт действия совместно с Ираном. И они значительно ослабили возможности Израиля.

Помимо прочего, Путин и Нетаньяху обсудили проблемы Сирии и борьбы против коронавируса, вопросы региональной безопасности. В частности, Нетаньяху заявил, что ведёт переговоры с Россией и с США о приобретении тестов на COVID-19. Израиль считает быстрые тесты ключевым элементом в системе по борьбе с распространением заболевания.

Наконец, Нетаньяху поздравил Владимира Путина с днём рождения, отмечает The Times of Israel.