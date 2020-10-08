 

Немецкий политик пожурил Францию за излишнюю мягкость к России

08.10.2020, 13:40, Новости дня

В ответ на отравление Алексея Навального Германия задумалась о приостановке участия в проекте «Северный поток — 2», а ещё недавно это сложно было представить, отметил немецкий политик Норберт Рёттген в интервью Le Monde. Но Франция, по его словам, наоборот, слишком мягко относится к РФ и даже предлагает ей вести «стратегический диалог».

Германия меняет подход как к решению международных вопросов, так и к европейским делам, отмечает Норберт Рёттген, глава комитета по международным делам в бундестаге, который, возможно, станет лидером партии ХДС и будет претендовать на пост канцлера Германии.

Так, в интервью Le Monde он обратил внимание, что после отравления Алексея Навального немецкое правительство рассматривает вариант приостановки строительства «Северного потока — 2», о чём вряд ли кто-то мог подумать прежде. А Франция, по его словам, наоборот, слишком мягко отреагировала на эту ситуацию. «Эта пассивность Франции вызывает сожаление, поскольку это дело — настоящее испытание для Европы, которая, если хочет иметь вес перед лицом России, должна иметь слаженную стратегию. Если каждая страна будет вести свою политику, Европа будет в опасности», — заявил немецкий политик.

По словам Рёттгена, Эммануэль Макрон зря предложил РФ «стратегический диалог». Россия, как он заявил, не продемонстрировала никаких изменений в своей агрессивной и экспансионистской политике.  

Но он выступает за то, чтобы Берлин двигался дальше. Например, пока что Германия не выразила свою позицию в отношении участия китайской компании Huawei в строительстве системы 5G, но он пообещал, что вскоре будут выделены критерии, и иностранные компании, которым Берлин не может доверять, из этой системы будут исключены.

А со Штатами, по его словам, отношения, наоборот, изменятся. И если на выборах там победит Джо Байден, собеседник Le Monde рассчитывает, что он предложит Европе построить новое партнёрство, а она должна тогда «принять протянутую руку».



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