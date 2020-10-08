Кыргызстан закрыл границы на фоне волнений

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08.10.2020, 13:35, Новости дня

Кыргызстан закрыл границы в целях безопасности на фоне волнений, которые привели к свержению правительства, заявил российскому агентству «Интерфакс» заместитель председателя Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

Многотысячные протесты вынудили правительство Кыргызстана уйти в отставку ранее на этой неделе, а ЦИК – аннулировать результаты воскресных парламентских выборов, из-за чего страна осталась без четкого руководства.



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