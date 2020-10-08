 

Второй человек в Корпусе морской пехоты США заразился коронавирусом

08.10.2020, 13:35, Новости дня

Корпус морской пехоты США сообщил, что второй человек в его командовании, генерал Гэри Томас, заболел COVID-19, став вторым высокопоставленным американским военачальником на этой неделе, чей тест оказался положительным.

У помощника командующего Томаса наблюдаются легкие симптомы, и он находится на карантине дома, сообщил Корпус морской пехоты.

Почти все члены Объединенного комитета начальников штабов, включая его председателя генерала Марка Милли, находятся на карантине после участия в совещаниях высокого уровня на прошлой неделе, на которых присутствовал Томас и второй человек в Береговой охране США адмирал Чарльз Рэй.

Тест на коронавирус, сданный Рэем в понедельник, дал положительный результат.



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