Мнение: “Разгром фальшивой истории”

08.10.2020, 13:20, Разное

"Разгром фальшивой истории"

Полная запись фестиваля "Цифровая история".

Почти 18 часов видео. Чтобы было удобно смотреть то, что интересно лично вам, к роликам прилагаются тайминги к началу выступлений по конкретным темам. Выбираете, смотрите/слушаете.

В основном, это годнота, хотя были и проходные темы. Порадовал акцент на разоблачении различной псевдоисторической мифологии.

Часть ;№1

Содержание с таймингами:

6:47 вступление

22:35 мифы об инквизиции

1:13:15 мифы про графа Дракулу

1:25:00 пропал звук

1:26:52 звук вернулся

2:14:39 было ли "немецкое засилье" в России в XVIII веке

3:02:40 обед

4:08:10 продолжение

4:12:39 миф о том что Сталин запретил праздновать День Победы

5:00:25 миф о решающем участии старого офицерства во главе октябрьского вооруженного восстания

5:56:34 перерыв

6:40:25 кайзер Вильгельм звонит Ленину: фальшивые документы Сиссона и их роль в политических интригах 1918 года

7:48:00 о Розалии Землячке

8:33:20 завершение

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Часть №2

Содержание с таймингами:

4:55 – вступление, приветствие

9:22 – исполнение гимна фестиваля

12:00 – 1й доклад, выступает Алексей Исаев, "Сталин не верил: представление о будущей войне и действия советского руководства в 1940-1941 годах"

59:00 – вопросы зрителей

1:08:50 – Баир Иринчеев выступает с презентацией книг "За оборону советского заполярья", "Шрамы блокады", "Оборона советского заполярья"

1:19:20 – 2й доклад, выступает Наталия Таньшина, "Наполеон Бонапарт: между чёрной и золотой легендой"

1:58:30 – вопросы зрителей

3:14:38 – музыкальное вступление после перерыва

3:17:30 – 3й доклад, выступает Олег Ауров, "Совсем не рыцари: мифы о боевых качествах и поведении средневекового рыцарства"

4:00:03 – вопросы зрителей

4:06:30 – прямое включение, Андрей Рудой о фальсификации истории в современных российских учебниках

4:20:00 – 4й доклад, выступает Мэган Виртанен, "Вольчья маска и дерзкие простолюдинки: мифы о моде 17 и 18 веков"

5:01:25 – вопросы зрителей

5:49:50 – музыкальное вступление после перерыва

5:53:40 – Михаил Родин про "Битву истфаков"

6:00:45 – 5й доклад, Борис Кипнис, "Ну Петра то хоть подменили? История легенды о самозванце на русском троне"

6:34:50 – вопросы зрителей

6:43:05 – музыкальное выступление

6:47:40 – замечательные реконструкторы рассказывают о средневековом бое

6:57:20 – ! дискуссия с представителями журнала "Дилетант", "Дилетантские чтения профессионалов, или мифы о пакте Молотова-Риббентропа"

8:53:00 – завершающая часть