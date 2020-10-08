Мнение: Дата

08.10.2020, 13:10, Разное

Признаюсь, забыл, что вчера у Путина был день рождения, ему исполнилось 68 лет…

Забыл, потому что для меня, как и для миллионов россиян, европейцев, миллионов небезразличных людей во всем мире, 7 октября – это не день рождения Путина, это день, когда убили Анну Политковскую.

Со дня преступления прошло 14 лет. Заказчики убийства Анны Политковской не найдены. Это может означать только одно: правоохранительные органы с ними договорились.

Фотография отсюда