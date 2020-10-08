Польша пообещала ответить на требование Белоруссии сократить число дипломатов

08.10.2020, 13:08, Новости дня

Польские власти найдут способ, как отреагировать на требование Белоруссии сократить число дипломатов Польши в республике, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Требование значительного сокращения польского дипломатического персонала в Белоруссии не останется без адекватной реакции с польской стороны. Польша найдет сферы и способы отреагировать на этот недружественный жест в надлежащее время и в соответствующей форме», – написал он в Twitter.

Ранее МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.

Напомним, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций. В четверг Словакия приняла решение об отзыве посла из Белоруссии для консультаций. До этого Литва отозвала посла в Минске. Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск. Латвия и Эстония также отозвали послов из Белоруссии.