 

Камера сняла момент гибели актера Кафиятуллина

08.10.2020, 13:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМомент гибели 26-летнего актера Молодежного театра Рената Кафиятуллина в бассейне сняла камера видеонаблюдения, его опубликовали СМИ.

Инцидент произошел 7 октября в фитнес-клубе на Ангарской улице в Москве. Видеозапись опубликовал РЕН-ТВ.

Мужчина плавал в бассейне, после чего почувствовал себя плохо и начал тонуть. Ему пытались помочь сотрудники центра, но он скончался до приезда медиков, утверждает телеканал.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели человека в бассейне фитнес-центра. Отмечалось, что погибший – актер молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ренат Кафиятуллин.

В театре сообщили, что молодой человек был талантливым актером, но у него было слабое здоровье.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Рада уволила Смолия с должности главы НБУ

31.07 / Трамп потребовал от Китая платы за пандемию

19.08 / Посольство РФ в Осло отказалось комментировать сообщения о высылке своего дипломата

01.09 / В Николаевской области ввели дополнительные карантинные ограничения

30.09 / Германия призвала Россию и Турцию повлиять на стороны конфликта в Карабахе

21.08 / Российские военные призвали Турцию остановить насилие в Сирии

14.09 / Раствор эхинацеи оказался эффективен против коронавируса

05.10 / Башкирского певца Elvin Grey назначили советником главы республики

09.07 / Стало известно, как добровольцы переносят испытания российской вакцины

29.09 / В Кремле прокомментировали рост случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска