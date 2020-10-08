Новый бюджетный флагман Redmi на Snapdragon 865 выйдет в октябре

08.10.2020, 12:53, Разное

Очередной флагман бюджетного сегмента от компании Redmi выйдет в продажу в октябре. При этом модель суббренда Xiaomi получит, несмотря на невысокую стоимость, процессор Snapdragon 865.

Руководитель Redmi Лю Вейбинг накануне рассказал о ближайших планах компании. Среди прочего, запланирован и выпуск нового мощного смартфона по демократичной цене. Несмотря на отсутствие точной информации о грядущей новинке, эксперты индустрии мобильных технологий уже высказывают свои предположения относительно ее названия. Скорее всего, предполагают они, Redmi намерен перевыпустить устройство Mi 10T, модель, вышедшую ранее под маркой Xiaomi. На полках европейских магазинов она появится с названием K30T. В двух моделях данной серии базовой модели в качестве процессора использован именно soc Snapdragon 865.

По традиции новый гаджет от суббренда также получит дополнительную версию с приставкой Pro. Что же до технических характеристик устройства, то в оригинальном аппарате установлен 6.67-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 144 Герц и разрешением FullHD+. В качестве селфи-камеры задействован точечный 20-мегапиксельный объектив. Датчики основной камеры равны 64 и 108 мегапикселям. Вместительность батареи гаджета равна 5 тысячам мАч и поддерживает 33-ваттную быструю зарядку.

Кроме того, в аппарате есть модуль для работы в мобильных сетях пятого поколения, NFC, двухсимочный блок и инфракрасный датчик. Объем оперативной памяти соответствует 6 и 8 гигабайтам в зависимости от модификации. Примерно такие же характеристики можно ожидать и от новой модели бюджетного флагмана Redmi.