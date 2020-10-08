 

Автомобиль Маска Tesla Roadster пролетел на рекордно близком расстоянии от Марса

08.10.2020, 12:53, Разное

Автомобиль Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого находится манекен, пролетел в нескольких миллионах километров от Марса. Заметку об этом событии на своей странице в Twitter оставил специалист в сфере космонавтики Джонатан МакДауэлл.
В космос автомобиль Tesla Roadster был запущен в 2018 году. С тех пор он двигается вокруг Солнца, а 7 октября техника пролетела рядом с Марсом. Несмотря на то, что расстояние между объектами составило 7,41 млн километров, оно оказалось рекордно близким между автомобилем и Красной планетой.

Электрокар Tesla Roadster с манекеном в качестве водителя отправили в космическое пространство, чтобы продемонстрировать возможности носителя Falcon Heavy. Сейчас сотрудники компании Илона Маска SpaceX работают над созданием ракеты Super Heavy и корабля Starship, которые станут частью транспортной системы по отправке на Марс человека и необходимого для колонизации оборудования, отмечает «РИА Новости».



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