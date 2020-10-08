 

Песков заверил в отсутствии рисков возникновения ипотечного пузыря

08.10.2020, 12:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийское правительство отслеживает ситуацию на рынке ипотеки и не допустит появления так называемых ипотечных пузырей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет сомнения, что правительство очень внимательно за этим наблюдает», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что Центробанк пока не опасается «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% может возникнуть риск перегрева. 

Льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых не может долго продолжаться, вероятно, она скоро закончится. При этом в августе в Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год. 



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