 

Оперштаб Москвы пояснил, почему работники на удаленке должны предоставить данные

08.10.2020, 12:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники на удаленке обязаны предоставить данные о номерах своих телефонов, транспортных карт и машин в соответствии со статьей Трудового кодекса, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», – говорится в Telegram-канале оперштаба в ответе на вопрос о том, что делать, если сотрудники откажутся от предоставления таких данных в отчетные таблицы.

Согласно указу, ранее опубликованному на сайте мэра и правительства Москвы, работодатели в столице должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, передает РИА «Новости».

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы не рассматривают возвращение пропускного режима в столице, существующих мер безопасности должно быть достаточно. В то же время он напомнил, что жителям старше 65 лет и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить из дома без особой необходимости.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам столицы принять решение о двухнедельных каникулах. Также мэр заявлял, что в Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку. 



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