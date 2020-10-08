Россиянам пригрозили ужесточением карантина из-за коронавируса: У властей не останется выбора

08.10.2020, 12:43, Разное

Россияне сильно расслабились во время летних отпусков и стали легкомысленнее относиться к мерам предосторожности, которые необходимо соблюдать в связи с пандемией коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила граждан, что это чревато серьезными последствиями.

Она поведала в эфире программы “Вести” на телеканале “Россия 1, что из-за обостряющейся обстановки с COVID-19 возможно придется вводить какие-либо ограничительные меры. При этом у граждан есть возможность избежать этого, если они начнут сознательнее подходить к вопросу о своем здоровье.

Попова отметила, что динамика заражений коронавирусом зафиксирована в десятках российских регионах. Наиболее высока заболеваемость среди людей среднего возраста.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев считает, что ситуация в стране сложная. По словам специалиста, особенно прослеживается увеличение числа пациентов в российской столице.

Авдеев подчеркнул, что после весеннего пика осталось достаточное количество ресурсов для лечения людей. Речь идет об оборудовании и койках в больницах. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице медицинский резерв ограничен, поэтому если люди будут несерьезно относиться к ношению масок, то больницы будут переполнены.