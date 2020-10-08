 

55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10.2020, 12:40, Новости дня

Более 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 7 октября.

20% украинцев знают, по какой системе пройдут выборы, 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу.

58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, 2% респондентов назвали другой месяц и число. При этом 26% вообще не знают, или затруднились с ответом. В середине сентября лишь треть знали точную дату местных выборов, отмечено в исследовании.

Опрос проводился 4 – 7 октября, в нем приняли участие 5 тыс. респондентов  в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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