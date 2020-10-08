 

У Жогло из шоу “Вар’яти” родился долгожданный сын

08.10.2020, 12:40, Новости дня

Участник первого украиноязычного юмористического шоу “Вар’яти” Владимир Жогло впервые стал отцом – супруга актера Ирина 6 октября родила ему сына. Об этом она сообщила 8 октября на своей странице в Facebook. 

“У нас появился долгожданный член семьи, наш сын. Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой. Теперь у меня два богатыря”, – написала жена артиста. 

06.10.2020 в Пологовому клінічному будинку №1 м. Львова о 7:15 год у нас появився довгоочікуваний член сім’ї, наш син.Я…

Posted by Ірина Жогло on Kolmapäev, 7. Oktoober 2020

Владимир Жогло родился в 1988 году в Ровенской области. В 2009 году артист познакомился с Сергеем Притулой – своим будущем кумом и коллегой. В 2010 году Жогло стал участником юмористического шоу “Вар’яти”, руководителем которого до августа 2020 года был Притула. 

Владимир и Ирина Жогло зарегистрировали брак 15 мая 2020 года. Свадебная церемония состоялась спустя месяц после регистрации брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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