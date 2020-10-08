В Киеве во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

08.10.2020, 12:40, Новости дня

Сегодня в Киеве во время движения загорелась маршрутка с людьми. Об этом в своем Telegram сообщил портал “Киев Оперативный”.

“Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на [улице] Семьи Кульженко начала пылать маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже уже и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подъехали”, – говорится сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.