 

В Киеве во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

08.10.2020, 12:40, Новости дня

Сегодня в Киеве во время движения загорелась маршрутка с людьми. Об этом в своем Telegram сообщил портал “Киев Оперативный”.

“Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на [улице] Семьи Кульженко начала пылать маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже уже и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подъехали”, – говорится  сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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