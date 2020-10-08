Ученые: Древние люди не ели мясо

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08.10.2020, 12:31, Разное

Ученые из Польской академии наук утверждают, что древние люди были вегетарианцами, то есть в их рационе почти не было мяса.

Такие выводы эксперты сделали после многолетнего изучения жизни древних людей, которые жили на юге современной Польши в период неолита. Люди того времени почти не употребляли мясо, так как в основном они предпочитали употреблять растительную пищу.

Ученые тщательно исследовали фрагменты костей людей и животных, проживавших в период неолита. Выводы были удивительные. Рацион древних людей содержал молочные продукты, ячмень и пшеницу. Если у них и был домашний скот, то от него получали только шерсть, кожу и молоко. Мяса в ежедневном рационе древних людей не было. Такие выводы сделали исследователи, изучив человеческие зубы, которые оказались полностью истертыми.

Исследователи также выяснили, что древние люди были вегетарианцами около пяти тысячелетий. Что интересно, к подобным выводам пришли ученые, которые изучали рацион людей, проживавших несколько тысячелетий назад на территории Африки. Древние африканцы питались растениями и корнеплодами, которые запекали на костре.

Ранее ученые из Стокгольма заявили, что нехватка воды может превратить современное человечество в вегетарианцев. Животным необходимо больше воды, чем зерну, чтобы произвести такой же объем пищи. Например, чтобы вырастить килограмм хлебных злаков необходимо от 0,4 до 3 тонн воды, а чтобы вырастить килограмм говядины необходимо 15 тонн. Таким образом, нехватка воды в будущем может заставить людей пересмотреть свой рацион в сторону растительной пищи.



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