 

Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко

08.10.2020, 12:23, Разное

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Берлин с рабочим визитом. Политик уже успела встретиться с канцлером Ангелой Меркель, а также со своими сторонниками.

Недавно оппонентка Александра Лукашенко дала интервью немецким журналистам, в котором затронула тему взаимоотношения альтернативной власти Белоруссии с элитой России. Тихановская сообщила, какую информацию хотела бы донести до президента Владимира Путина, если представится такая возможность.

Приоритетным пунктом в разговоре с российским лидером стало бы заявление о независимости Белоруссии. Кроме того, Тихановская намерена попросить Путина не давать денег братской республике до тех пор, пока не падет режим Лукашенко.

Напомним, ранее Светлана Тихановская объяснила, зачем она хочет встретиться с российским главнокомандующим. Политик поведала, что хочет понять, с какой целью Путин поддерживает Лукашенко.

При этом нельзя сказать, что в Кремле допускают такой диалог даже в теории. На днях стало известно, что Тихановская объявлена в России в розыск. Однако статья УК, по которой политик проходит фигурантом, не указывается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Пушков назвал Зеленского комедиантом: На саммитах его талант не востребован

30.06 / Мнение: Мистер Рочестер как брачный аферист

24.06 / Прилетевший в Москву президент Кыргызстана не пришел на парад Победы

08.08 / Мнение: Ура. У нас будет новый “Буран”

16.09 / Мнение: Без гнева и пристрастия

13.08 / Пригожин осудил Спивакова за отказ от награды Лукашенко

02.08 / Гулящего в лесу под Тверью медведя сняли на видео

29.09 / Ученые раскрыли неожиданную опасность татуировок

08.09 / Специалисты Роскачества рассказали о важных правилах выбора винограда

29.09 / Олег Майами признался, что никогда не любил Настю Ивлееву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска