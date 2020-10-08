Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко

08.10.2020, 12:23, Разное

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Берлин с рабочим визитом. Политик уже успела встретиться с канцлером Ангелой Меркель, а также со своими сторонниками.

Недавно оппонентка Александра Лукашенко дала интервью немецким журналистам, в котором затронула тему взаимоотношения альтернативной власти Белоруссии с элитой России. Тихановская сообщила, какую информацию хотела бы донести до президента Владимира Путина, если представится такая возможность.

Приоритетным пунктом в разговоре с российским лидером стало бы заявление о независимости Белоруссии. Кроме того, Тихановская намерена попросить Путина не давать денег братской республике до тех пор, пока не падет режим Лукашенко.

Напомним, ранее Светлана Тихановская объяснила, зачем она хочет встретиться с российским главнокомандующим. Политик поведала, что хочет понять, с какой целью Путин поддерживает Лукашенко.

При этом нельзя сказать, что в Кремле допускают такой диалог даже в теории. На днях стало известно, что Тихановская объявлена в России в розыск. Однако статья УК, по которой политик проходит фигурантом, не указывается.