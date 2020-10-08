Фирменная челка будет и в модели 2021 года iPhone 13

08.10.2020, 12:17, Разное

Вскоре на международный рынок выйдет очередной смартфон компании Apple. При этом в iPhone 13 останется фирменный вырез-челка, которая станет короче.

Презентация новых гаджетов американского IT-гиганта намечена на 13 октября. На ней ожидается представление и очередного поколения «яблочных» смартфонов. В Сети уже неоднократно обговаривали возможны детали дизайна и технических характеристик грядущей новинки. Согласно последним данным инсайдеров, Apple оставит ставшую трендом для многих компаний челку вверху экранной панели.

Впервые так называемая челка появилась в моделях iPhone 2017 X-поколения в 2017 году. В подобном вырезе размещалась как селфи-камера, так и ряд других датчиков. Несмотря на неоднозначное восприятие такой особенности дизайна, монобровь стала очередной модной деталью, которую после Apple стали копировать другие производители. Позже ряд компаний отказались от такого решения в пользу подэкранных объективов и каплевидных вырезов, меньших размеров.

О намерении американской корпорации оставить спорный элемент аппарата пишет техноблогер Ice Universe, ранее уже не раз дававший точные прогнозы относительно тех или иных девайсов различных производителей. В этот раз инсайдер уверен, что монобровь останется как в двенадцатом поколении смартфонов, так и в тринадцатом, выпуск которых состоится только в конце следующего года. При этом челку уменьшат, сделав более удобным пользование дисплеем. Стоит отметить, что ранее именно этот эксперт точно предугадывал появление экранов-водопадов и опоясывающий экран модели Mi Mix Alpha от китайского бренда Xiaomi.