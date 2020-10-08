Олег Газманов признался в нехватке денег из-за коронавируса

08.10.2020, 12:17, Разное

Российский певец и народный артист Олег Газманов пожаловался, что из-за коронавируса стал испытывать нехватку денег. На «Детской Новой волне» исполнитель пояснил журналистам, что пандемия стала причиной отмены его концертов, поэтому финансы его резко сократились.

У Олега Газманова большая команда, состоящая из 17 человек. Он назвал их настоящими профессионалами своего дела, но из-за отмены концертов они остались без средств к существованию. Поэтому певец вынужден их кормить, но в условиях отсутствия работы он сам стал испытывать трудности.

Эстрадный артист полагает, что целая индустрия сейчас постепенно умирает. И если ему удалось заработать состояние, чтобы даже в таких условиях поддерживать свою команду, то многие платили своим коллегам в основном с доходов, полученных после концерта. По словам Олега Газманова, сегодня артистам государство никакой помощи не оказывает, а сам он уже перенес более 100 концертов на поздние сроки.