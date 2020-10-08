В РФ представлен смартфон Xiaomi Poco X3

08.10.2020, 12:15, Новости дня

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый смартфон модели Poco X3, одной из особенностей которого является экран с высокой частотой обновления картинки. Данный показатель у этой модели достиг 120 Гц.

При этом разработчик утверждает, что выпущенная модель гаджета относится не к флангманскому, а к среднему уровню электронных устройств. Напомним, что Xiaomi рассматривает Х3 как некий суббренд к линейке устройств, выпускаемых под названием Poco.

Тем не менее, в смартфоне установлен достаточно большой экран с диагональю 6,67 дюйма. Разрешение в нем составляет 2400 на 1080 пикселей. Частота обновления картинки предлагается в двух вариантах: 90 и 120 Гц. Смартфон построен на процессоре Qualcomm – Snapdragon 732G.