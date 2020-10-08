На российский рынок вышли умные часы Honor Watch GS Pro

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08.10.2020, 12:15, Новости дня

В РФ уже стартовал предзаказ новой модели смарт-часов Honor Watch GS Pro. Вскоре эти устройства появятся и на полках отечественных магазинов.

Ранее разработчик сообщал, что на рынке РФ Honor Watch GS Pro появятся в трех цветовых оформления. Также была названа рекомендуемая цена – 19 990 рублей.

Отметим, что стоимость на территории РФ у данного гаджета значительно ниже, чем в странах Европейского Союза. Там в пересчете по текущему курсу цена превышает 23 тысяч рублей (250 евро). Кроме того, российские покупатели при оформлении предзаказов могут рассчитывать на ценные подарки от продавца. Обещан бонус в виде наушников Magic Earbuds стоимостью почти в 9 тыс. руб., которые покупатели умных часов получат бесплатно.



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