Певица Меган Трейнор и звезда фильма “Дети шпионов” Дэрил Сабара впервые станут родителями

08.10.2020, 12:10, Разное

Певица Меган Трейнор и звезда фильмов про “Детей шпионов” Дэрил Сабара преподносят своим поклонникам радостные новости практически каждый год. В 2017-м, прямо на свой день рождения, Меган получила предложение руки и сердца, а в 2019-м, также в день своего 25-летия, Меган вышла замуж. В 2020-м пара объявила о том, что они готовятся стать родителями. Несколько часов назад Меган и Дэрил опубликовали соответствующие посты в Instagram.

Вы все знаете, как долго я этого ждала!!! Дэрил и я просто переполнены радостью, и нам уже не терпится встретиться с этим милашкой в самом начале следующего года. МЫ БЕРЕМЕННЫ!!!! – написала Меган.

Люблю тебя, Меган, и жду того момента, когда наша семья увеличится, – написал в свою очередь Дэрил.

Напомним, Меган и Дэрил впервые встретились в 2014-м на одной из домашних вечеринок друзей. Тогда имя Меган Трейнор еще никому ничего не говорило – слава пришла к ней только через год. В 2016-м пара встретилась вновь, на этот раз благодаря Хлое Грейс Морец. Спустя год отношений Дэрил сделал певице предложение – помолвка проходила в присутствии всей семьи Меган во время их путешествия в Палм-Спрингс.

Отметим, в 2014 году сингл Меган All About That Bass возглавил американский чарт Billboard Hot 100 и взорвал многие европейские чарты. В этом же году Трейнор была выдвинута на премию American Music Award в номинации “Новый артист года”, вручение которой состоялось 23 ноября 2014 года, а также на премию People’s Choice Awards в номинации “Открытие года”, которая была вручена 7 января 2015-го. В 2016-м получила “Грэмми” как лучший начинающий артист 2015 года. 13 мая 2016 года певица выпустила свой второй студийный альбом Thank You.