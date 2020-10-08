Песков ответил на вопрос о местонахождении президента Киргизии

08.10.2020, 12:08, Новости дня

У Кремля нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подождите, пока не идет об этом речи, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, известно ли или нет Кремлю, что Жээнбеков может находиться на территории России, Песков сказал: «Нет».

Ранее замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и главы правительства Кубатбека Боронова неизвестно. Суваналиев добавил, что в целях безопасности принято решение закрыть границу.

В ответ на это пресс-секретарь Жээнбекова сообщила, что он находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.