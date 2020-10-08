Медведева снялась с этапа Кубка РФ по фигурному катанию в Москве

08.10.2020, 12:08, Новости дня

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на втором в сезоне этапе Кубка РФ в Москве, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

«Медведева не выступит на Кубке РФ по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в среду источник сообщал, что Медведеву беспокоят проблемы со спиной, из-за чего ее участие во втором в сезоне этапе Кубка РФ сейчас под вопросом.