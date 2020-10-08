Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении «Точкой-У»

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08.10.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАрмянские военные обстреляли Бардинский район Азербайджана из ракетного комплекса «Точка-У», утверждает азербайджанское министерство обороны.

«Армянские вооруженные силы открыли огонь по территории Бардинского района из тактического ракетного комплекса «Точка-У», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Ереван заявлял, что сообщения азербайджанской стороны о применении Арменией ракетного комплекса «Точка-У» для обстрелов территории Азербайджана не соответствуют действительности.

Напомним, армянский премьер Никол Пашинян сообщил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь объявила мобилизацию и военное положение. Также премьер Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.



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