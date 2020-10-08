Скандалы: Полковник высидел свободу

08.10.2020, 12:05, Разное

Обвиняемый в хищении полутора миллиардов при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ Павел Кутахов выходит из «Кремлевского централа»

Как стало известно “Ъ”, сегодня на свободу из спецблока СИЗО «Матросская Тишина», который еще называют «Кремлевским централом», выходит фигурант громкого уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ Павел Кутахов. Полковник пробыл под стражей ровно год — максимально возможный срок за тяжкое преступление, и у следствия больше нет оснований держать его под арестом. На данный момент офицеру, как и его предполагаемым сообщникам, включая бывшего заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, вменяется в вину хищение 1,6 млрд руб. при реализации госконтрактов Минобороны.

На преступную группу высокопоставленных военных, занимавшуюся хищением бюджетных средств, сотрудники департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ и главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР вышли, расследуя махинации руководства АО «Воентелеком» при реализации госконтрактов с Минобороны.

Первые фигуранты в деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) появились еще в конце 2017 года, когда были отправлены под стражу экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, его подчиненные Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Тогда им инкриминировали хищение около 500 млн руб. в ходе реализации заключенных с Минобороны госконтрактов на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Преступления совершались с 2013 по 2015 год. Еще одним обвиняемым в рамках этого дела в апреле прошлого года стал бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин. Именно он выступал от имени заказчика со стороны военного ведомства во взаимоотношениях с генподрядчиком проектных и монтажных работ в лице АО «Воентелеком». В итоге все фигуранты расследования признали свою вину. Вначале подчиненные господина Давыдова дали показания на него и генерала Оглоблина. Потом со следствием решили сотрудничать и высокопоставленные фигуранты расследования. В частности, от генерала военной контрразведке и стало известно о предполагаемом участии в махинациях начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. Потомственного офицера — его дед Павел Кутахов, дважды Герой Советского Союза, являлся главным маршалом авиации, а отец Владимир Кутахов служил заместителем начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского — сотрудники ФСБ задержали 9 октября 2019 года, и на следующий день 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО.

Следствие инкриминировало полковнику Кутахову один эпизод — хищение 191,4 млн руб. из 249,5 млн руб., выделенных Минобороны ОАО «Воентелеком» в рамках госконтракта «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи».

Изначально Павел Кутахов свою вину категорически отрицал, но уже через два месяца заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем главного военного прокурора Евгением Ивановым. Тогда же он дал показания и на соучастников, включая генерал-полковника Халила Арсланова (арестован в феврале 2020 года). Однако в январе 2020 года офицер от своих показаний отказался и заявил, что оговорил генерала, опасаясь быть привлеченным «за другие преступления, которые он не совершал».

При этом свою причастность к инкриминируемым деяниям Павел Кутахов сейчас также отрицает.

Адвокат офицера Тамара Мухина подтвердила “Ъ”, что сегодня ее подзащитный должен оказаться на свободе. «У Павла истекает максимально возможный срок содержания под стражей за тяжкое преступление (один год.— “Ъ”), и у следствия больше нет оснований держать его под арестом»,— заявила адвокат Мухина.

Отметим также, что в конце августа всем фигурантам этого уголовного дела, включая и полковника Кутахова, следствие перепредъявило обвинение, увеличив как количество криминальных контрактов, так и сумму хищений.

Теперь она составляет 1,6 млрд руб. При этом генерал-полковник Арсланов обвиняется еще и в хищении 6,5 млрд руб. при разработке и закупках для армии портативных радиостанций засекреченной связи «Азарт», а также получении в 2016 году взятки в размере 12 млн руб. за лоббирование интересов выпускающего радиостанции предприятия. Впрочем, не факт, что и эти цифры окажутся окончательными. Дело в том, что в рамках расследования ДВКР и ГВСУ продолжают изучать обстоятельства заключения 24 госконтрактов на сумму более 40 млрд руб.

Олег Рубникович